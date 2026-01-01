Auburn Golf Guide
Auburn Golf Courses
Golf Courses Near Auburn
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Girard, IllinoisSemi-Private
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Springfield, IllinoisPublic4.7139540027185
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Springfield, IllinoisPrivate4.01
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Palmyra, IllinoisPublic/Municipal
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Springfield, IllinoisPublic3.3441502432100
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Springfield, IllinoisPublic
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Springfield, IllinoisPublic/Municipal4.1354847495123
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Springfield, IllinoisPrivate
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Springfield, IllinoisPublic/Municipal4.367647058856
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Springfield, IllinoisPublic/Municipal4.358633776149
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