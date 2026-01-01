Petersburg Golf Guide
Petersburg Golf Courses
Golf Courses Near Petersburg
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Greenview, IllinoisPublic4.52
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Kilbourne, IllinoisPublic3.62516
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Springfield, IllinoisPublic4.01
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Springfield, IllinoisPublic
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Springfield, IllinoisPublic5.02
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Springfield, IllinoisPublic/Municipal4.367647058856
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Springfield, IllinoisPrivate
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Mason City, IllinoisPublic
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Springfield, IllinoisPublic/Municipal4.358633776149
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Springfield, IllinoisPublic/Municipal4.1354847495123
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