Springfield Golf Guide
Springfield Golf Courses
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Springfield, IllinoisPublic/Municipal4.358633776149
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Springfield, IllinoisPublic
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Springfield, IllinoisPublic/Municipal4.1354847495123
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Springfield, IllinoisPrivate
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Springfield, IllinoisPublic3.3441502432100
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Springfield, IllinoisPublic
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Springfield, IllinoisPublic3.01
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Springfield, IllinoisPrivate
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Springfield, IllinoisPublic/Municipal4.367647058856
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Springfield, IllinoisPublic4.7139540027185
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Springfield, IllinoisPublic5.02
Golf Courses Near Springfield
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Auburn, IllinoisPublic4.0212679477240
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Petersburg, IllinoisSemi-Private3.9404761905116
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Greenview, IllinoisPublic4.52
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Girard, IllinoisSemi-Private
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Lincoln, IllinoisSemi-Private
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Palmyra, IllinoisPublic/Municipal
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Taylorville, IllinoisPublic
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Kilbourne, IllinoisPublic3.62516
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Mason City, IllinoisPublic
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Jacksonville, IllinoisPrivate
Springfield Driving Ranges
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