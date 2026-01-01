Belvidere Golf Guide
Belvidere Golf Courses
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Belvidere, IllinoisPrivate
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Belvidere, IllinoisPublic3.52
Golf Courses Near Belvidere
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Poplar Grove, IllinoisPublic3.962009803944
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Cherry Valley, IllinoisPublic3.02
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Rockford, IllinoisPublic/Municipal3.733333333375
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Poplar Grove, IllinoisPublic
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Rockford, IllinoisPublic/Municipal4.6585365854205
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Rockford, IllinoisPrivate
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Rockford, IllinoisPublic
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Rockford, IllinoisPrivate
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Rockford, IllinoisPublic4.365853658541
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Capron, IllinoisPublic3.687516
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