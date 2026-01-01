Capron Golf Guide
Capron Golf Courses
Golf Courses Near Capron
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Poplar Grove, IllinoisPublic
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Poplar Grove, IllinoisPublic3.962009803944
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Belvidere, IllinoisPublic3.52
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Roscoe, IllinoisPublic/Municipal4.0801282051105
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Harvard, IllinoisPublic4.3388648617476
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Fontana, WisconsinSemi-Private4.327272727355
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Fontana, WisconsinPrivate5.01
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Beloit, WisconsinPublic
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Belvidere, IllinoisPrivate
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Fontana, WisconsinSemi-Private2.747252747379
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