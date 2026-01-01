Beloit Golf Guide
Beloit Golf Courses
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Beloit, WisconsinPrivate5.01
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Beloit, WisconsinPublic4.2329816867364
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Beloit, WisconsinPublic0.00
Golf Courses Near Beloit
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Janesville, WisconsinSemi-Private4.4462809917121
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Roscoe, IllinoisPublic/Municipal4.0801282051105
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Rockton, IllinoisPublic/Municipal4.166666666766
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Rockton, IllinoisPublic5.03
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Janesville, WisconsinPublic4.4996030801107
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Janesville, WisconsinPublic4.42857142862
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Rockton, IllinoisPublic0.00
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Rockford, IllinoisPublic4.14100
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Janesville, WisconsinPrivate4.01
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Janesville, WisconsinPublic/Municipal4.5766295463223
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