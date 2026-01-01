Channahon Golf Guide
Channahon Golf Courses
Golf Courses Near Channahon
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Joliet, IllinoisPublic/Municipal3.833333333390
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Joliet, IllinoisSemi-Private4.107142857128
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Wilmington, IllinoisPublic4.531490015496
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Joliet, IllinoisPublic/Municipal3.8376068376117
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Braidwood, IllinoisPrivate0.00
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Romeoville, IllinoisSemi-Private2.313069908852
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Joliet, IllinoisPublic/Municipal3.9635416667192
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Crest Hill, IllinoisPublic/Municipal4.2901785714224
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Lockport, IllinoisPublic4.2938735895765
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Lockport, IllinoisPublic4.2938735895765
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