Plainfield Golf Guide
Plainfield Golf Courses
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Plainfield, IllinoisPublic4.024691358162
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Plainfield, IllinoisPublic
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Plainfield, IllinoisPublic
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Plainfield, IllinoisPublic
Golf Courses Near Plainfield
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Bolingbrook, IllinoisSemi-Private0.00
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Bolingbrook, IllinoisSemi-Private4.1168591284240
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Romeoville, IllinoisSemi-Private2.313069908852
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Crest Hill, IllinoisPublic/Municipal4.2901785714224
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Naperville, IllinoisSemi-Private3.0082021264738
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Lockport, IllinoisPrivate0.00
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Lockport, IllinoisPublic3.8044423657932
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Naperville, IllinoisPrivate4.01
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Bolingbrook, IllinoisPublic4.471658356319
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Naperville, IllinoisPublic/Municipal2.3203883495104
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