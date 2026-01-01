Des Plaines Golf Guide
Des Plaines Golf Courses
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Des Plaines, IllinoisMunicipal3.65
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Des Plaines, IllinoisPublic3.14285714293
Golf Courses Near Des Plaines
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Mount Prospect, IllinoisPublic4.4624389875923
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Park Ridge, IllinoisPrivate0.00
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Prospect Heights, IllinoisPublic4.0716637843514
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Glenview, IllinoisPublic/Municipal4.2398964011388
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Mount Prospect, IllinoisPublic3.7926307109540
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Arlington Heights, IllinoisPrivate4.91666666673
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Glenview, IllinoisSemi-Private/Resort3.16666666676
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Glenview, IllinoisMunicipal4.4150025536187
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Niles, IllinoisPublic/Municipal4.5541280615347
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Glenview, IllinoisPrivate0.00
Des Plaines Driving Ranges
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