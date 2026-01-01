Shelbyville Golf Guide
Golf Courses Near Shelbyville
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Findlay, IllinoisPublic/Resort4.3533429188138
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Sullivan, IllinoisPublic
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Windsor, IllinoisPublic4.7225
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Sullivan, IllinoisSemi-Private
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Pana, IllinoisPrivate
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Pana, IllinoisPublic/Resort4.312516
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Mattoon, IllinoisPublic
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Moweaqua, IllinoisPublic4.277218782283
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Effingham, IllinoisPublic3.52
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Effingham, IllinoisPublic4.01
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