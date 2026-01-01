Sullivan Golf Guide
Sullivan Golf Courses
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Sullivan, IllinoisSemi-Private
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Sullivan, IllinoisPublic
Golf Courses Near Sullivan
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Findlay, IllinoisPublic/Resort4.3533429188138
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Mattoon, IllinoisPublic
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Windsor, IllinoisPublic4.7225
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Arcola, IllinoisPrivate
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Mattoon, IllinoisPrivate
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Mattoon, IllinoisPublic5.01
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Charleston, IllinoisPrivate4.01
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Decatur, IllinoisPrivate4.01
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Moweaqua, IllinoisPublic4.277218782283
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Tuscola, IllinoisPublic4.0530462185157
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