Virginia Golf Guide
Golf Courses Near Virginia
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Jacksonville, IllinoisPublic
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Jacksonville, IllinoisPrivate
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Jacksonville, IllinoisPublic4.111291947692
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Jacksonville, IllinoisPublic4.111291947692
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Havana, IllinoisSemi-Private
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Petersburg, IllinoisSemi-Private3.9404761905116
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Kilbourne, IllinoisPublic3.62516
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Rushville, IllinoisPublic/Municipal
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Winchester, IllinoisPublic
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Greenview, IllinoisPublic4.52
See Also
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