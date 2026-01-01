Cambridge City Golf Guide
Cambridge City Golf Courses
Golf Courses Near Cambridge City
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Hagerstown, IndianaPublic3.80952380954
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Connersville, IndianaSemi-Private4.08
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Richmond, IndianaPrivate4.02
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Richmond, IndianaPrivate4.71428571432
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Richmond, IndianaPublic3.659663865519
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Liberty, IndianaSemi-Private4.055749128942
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Lewisville, IndianaSemi-Private1.01
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New Castle, IndianaMunicipal3.810
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New Castle, IndianaPublic4.02
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Rushville, IndianaSemi-Private4.267379679129
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