New Paris Golf Guide
New Paris Golf Courses
Golf Courses Near New Paris
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Richmond, IndianaPublic3.659663865519
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Richmond, IndianaPrivate4.71428571432
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Richmond, IndianaPrivate4.02
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Eaton, OhioPrivate3.02
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Arcanum, OhioPublic
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Arcanum, OhioPublic
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Arcanum, OhioPublic
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Liberty, IndianaSemi-Private4.055749128942
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Greenville, OhioPublic3.065476190529
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Cambridge City, IndianaPublic3.57142857143
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2 courses | 170 reviews
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1 course | 2 reviews
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3 courses | 26 reviews