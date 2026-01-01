Lewisville Golf Guide
Lewisville Golf Courses
Golf Courses Near Lewisville
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Knightstown, IndianaPublic4.7364016736239
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Rushville, IndianaSemi-Private4.267379679129
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New Castle, IndianaPublic4.02
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New Castle, IndianaMunicipal3.810
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Cambridge City, IndianaPublic3.57142857143
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Greenfield, IndianaSemi-Private3.7234042553141
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Greenfield, IndianaPublic4.4149383199314
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Connersville, IndianaSemi-Private4.08
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Hagerstown, IndianaPublic3.80952380954
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Middletown, IndianaPublic3.02
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