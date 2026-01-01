Oakland City Golf Guide
Oakland City Golf Courses
Golf Courses Near Oakland City
-
Petersburg, IndianaPublic3.65
-
Boonville, IndianaPrivate3.872727272755
-
Princeton, IndianaPublic3.66666666673
-
Evansville, IndianaPublic4.4496124031258
-
Huntingburg, IndianaSemi-Private4.03
-
Boonville, IndianaPublic1.207602339258
-
Evansville, IndianaPrivate4.66666666673
-
Evansville, IndianaPublic3.642857142914
-
Newburgh, IndianaPrivate5.01
-
Jasper, IndianaPublic/Municipal3.66666666673
See Also
-
1 course | 5 reviews
-
1 course | 3 reviews
-
2 courses | 113 reviews
-
1 course | 3 reviews
-
3 courses | 309 reviews
-
10 courses | 345 reviews
-
2 courses | 6 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 54 reviews
-
1 course | 3 reviews