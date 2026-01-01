Boonville Golf Guide
Boonville Golf Courses
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Boonville, IndianaPrivate3.872727272755
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Boonville, IndianaPublic1.207602339258
Golf Courses Near Boonville
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Newburgh, IndianaPrivate/Resort5.05
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Newburgh, IndianaPrivate5.01
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Evansville, IndianaPublic5.01
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Evansville, IndianaPublic3.642857142914
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Evansville, IndianaPrivate4.66666666673
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Evansville, IndianaPublic4.01
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Evansville, IndianaPublic2.713458110560
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Evansville, IndianaPublic/Municipal4.02
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Evansville, IndianaPublic4.4496124031258
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Evansville, IndianaPrivate5.02
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