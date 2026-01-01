Santa Claus Golf Guide
Santa Claus Golf Courses
Golf Courses Near Santa Claus
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Hawesville, KentuckyPrivate5.01
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Huntingburg, IndianaSemi-Private4.03
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Tell City, IndianaPrivate5.01
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Rockport, IndianaSemi-Private4.447619047616
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Boonville, IndianaPrivate3.872727272755
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Jasper, IndianaPublic/Municipal3.66666666673
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Owensboro, KentuckySemi-Private3.035714285728
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Jasper, IndianaPublic4.0526470588149
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Jasper, IndianaPublic/Municipal4.0909090909157
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Boonville, IndianaPublic1.207602339258
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