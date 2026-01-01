Huntingburg Golf Guide
Huntingburg Golf Courses
Golf Courses Near Huntingburg
-
Jasper, IndianaPublic/Municipal3.66666666673
-
Jasper, IndianaPublic/Municipal4.0909090909157
-
Jasper, IndianaPublic4.0526470588149
-
Santa Claus, IndianaPublic3.832579185554
-
Petersburg, IndianaPublic3.65
-
Oakland City, IndianaSemi-Private0.00
-
Boonville, IndianaPrivate3.872727272755
-
Shoals, IndianaPrivate0.00
-
French Lick, IndianaResort4.883928571433
-
Montgomery, IndianaPublic3.8385892869341
See Also
-
3 courses | 309 reviews
-
1 course | 54 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 5 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
2 courses | 113 reviews
-
1 course | 1 review
-
4 courses | 65 reviews
-
1 course | 341 reviews
-
1 course | 0 reviews