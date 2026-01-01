Berea Golf Guide
Berea Golf Courses
Golf Courses Near Berea
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Richmond, KentuckySemi-Private4.075949367179
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Richmond, KentuckyMilitary0.00
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Richmond, KentuckyPublic4.4968152866157
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Richmond, KentuckyPublic4.4968152866157
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Richmond, KentuckySemi-Private2.866666666715
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Richmond, KentuckyPrivate0.00
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Mount Vernon, KentuckySemi-Private5.01
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Irvine, KentuckyPrivate4.01
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Stanford, KentuckyPrivate3.57142857147
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Richmond, KentuckyPublic3.5394182931294
Berea Driving Ranges
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