Irvine Golf Guide
Irvine Golf Courses
Golf Courses Near Irvine
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Clay City, KentuckySemi-Private4.01
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Clay City, KentuckyPublic
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Richmond, KentuckyMilitary
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Richmond, KentuckySemi-Private4.075949367179
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Richmond, KentuckyPublic4.4968152866157
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Richmond, KentuckyPublic4.4968152866157
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Beattyville, KentuckyPublic3.8627450987
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Richmond, KentuckySemi-Private2.866666666715
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Berea, KentuckySemi-Private3.57142857147
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Richmond, KentuckyPrivate
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