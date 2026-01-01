Winchester Golf Guide
Winchester Golf Courses
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Winchester, KentuckyPublic3.033333333330
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Winchester, KentuckySemi-Private4.5262145262309
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Winchester, KentuckyPrivate0.00
Golf Courses Near Winchester
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Lexington, KentuckyPrivate5.02
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Richmond, KentuckyPublic3.5394182931294
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Lexington, KentuckyPublic4.0886721025143
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Paris, KentuckyPublic2.01
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Lexington, KentuckyPublic/Municipal3.386996904107
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Lexington, KentuckyPrivate0.00
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Lexington, KentuckyPrivate4.01
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Paris, KentuckySemi-Private4.497005988167
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Richmond, KentuckySemi-Private2.866666666715
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Nicholasville, KentuckyPublic3.2700763582216
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