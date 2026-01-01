Lancaster Golf Guide
Lancaster Golf Courses
Golf Courses Near Lancaster
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Danville, KentuckySemi-Private2.510
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Harrodsburg, KentuckyResort
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Harrodsburg, KentuckyResort
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Harrodsburg, KentuckyResort
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Danville, KentuckyPrivate0.00
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Danville, KentuckyPrivate0.00
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Nicholasville, KentuckySemi-Private2.847058823585
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Nicholasville, KentuckyPublic4.5704733138580
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Nicholasville, KentuckyPublic4.178571428628
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Nicholasville, KentuckyPrivate4.01
Lancaster Golf Resorts
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Lancaster, KentuckyThe Peninsula Golf Resort offers 24 villas to complement its Pete Dye design. Each 1,300-square-foot villa features two bedrooms with two double beds in each, two bathrooms, a kitchen and large den. Daily packages include unlimited golf and range balls and a full buffet breakfast. The restaurant also serves lunch, but dinner must be made with…
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