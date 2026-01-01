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Lancaster Golf Courses

Golf Courses Near Lancaster

Lancaster Golf Resorts

  • Peninsula Golf Resort: #1
    Peninsula Golf Resort
    Lancaster, Kentucky
    The Peninsula Golf Resort offers 24 villas to complement its Pete Dye design. Each 1,300-square-foot villa features two bedrooms with two double beds in each, two bathrooms, a kitchen and large den. Daily packages include unlimited golf and range balls and a full buffet breakfast. The restaurant also serves lunch, but dinner must be made with…

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