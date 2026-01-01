Carlisle Golf Guide
Carlisle Golf Courses
Golf Courses Near Carlisle
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Paris, KentuckyPrivate4.45
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Cynthiana, KentuckyPrivate
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Flemingsburg, KentuckySemi-Private
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Paris, KentuckySemi-Private4.497005988167
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Mount Sterling, KentuckySemi-Private4.454223794845
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Paris, KentuckyPublic2.01
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Maysville, KentuckySemi-Private
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Winchester, KentuckyPublic3.033333333330
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Maysville, KentuckySemi-Private
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Georgetown, KentuckyPublic
See Also
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