Falmouth Golf Guide
Falmouth Golf Courses
Golf Courses Near Falmouth
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Butler, KentuckyPrivate4.229885057587
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California, KentuckyPublic3.5754716981106
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Alexandria, KentuckyPublic/Municipal4.5729191417488
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Bethel, OhioPublic3.823529411868
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California, KentuckyPublic4.1994690371459
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Covington, KentuckyPrivate4.01
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Crittenden, KentuckyPrivate4.181818181855
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Amelia, OhioPublic2.944444444418
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Hamersville, OhioPublic3.949518403961
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Cincinnati, OhioPublic3.8723707665366
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