Cynthiana Golf Guide
Cynthiana Golf Courses
Golf Courses Near Cynthiana
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Paris, KentuckyPrivate4.45
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Carlisle, KentuckyPublic0.00
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Paris, KentuckySemi-Private4.497005988167
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Georgetown, KentuckyPublic0.00
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Georgetown, KentuckySemi-Private4.1641791045355
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Paris, KentuckyPublic2.01
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Georgetown, KentuckyPublic2.8829680892125
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Lexington, KentuckyPrivate4.01
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Lexington, KentuckyPublic/Municipal4.0284179665270
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Falmouth, KentuckyMunicipal3.666666666712
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