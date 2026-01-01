Paris Golf Guide
Paris Golf Courses
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Paris, KentuckySemi-Private4.497005988167
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Paris, KentuckyPublic2.01
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Paris, KentuckyPrivate4.45
Golf Courses Near Paris
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Lexington, KentuckyPrivate4.01
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Georgetown, KentuckyPublic
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Winchester, KentuckyPublic3.033333333330
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Lexington, KentuckyPrivate5.02
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Lexington, KentuckyResort4.4275862069145
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Georgetown, KentuckySemi-Private4.1641791045355
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Lexington, KentuckyPublic/Municipal4.0284179665270
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Lexington, KentuckyPrivate
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Lexington, KentuckyPrivate3.01
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Winchester, KentuckyPrivate
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