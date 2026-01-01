Georgetown Golf Guide
Georgetown Golf Courses
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Georgetown, KentuckyPublic2.8829680892125
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Georgetown, KentuckySemi-Private4.1641791045355
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Georgetown, KentuckyPublic0.00
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Georgetown, KentuckySemi-Private/Resort3.4163969946243
Golf Courses Near Georgetown
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Lexington, KentuckyPublic/Municipal4.0284179665270
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Lexington, KentuckySemi-Private4.1640400881200
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Lexington, KentuckySemi-Private3.7119938885320
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Lexington, KentuckyPrivate3.01
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Lexington, KentuckyResort4.4275862069145
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Lexington, KentuckyPrivate4.01
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Midway, KentuckyPublic/Resort3.826923076952
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Lexington, KentuckyPublic3.868747499124
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Frankfort, KentuckyPrivate0.00
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Paris, KentuckyPublic2.01
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