Russellville Golf Guide
Russellville Golf Courses
Golf Courses Near Russellville
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Elkton, KentuckyPrivate
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Franklin, KentuckyPrivate5.01
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Dunmor, KentuckyPublic
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Franklin, KentuckyPublic3.6789933412317
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Springfield, TennesseePublic4.0609060732748
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Morgantown, KentuckyPublic3.02
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Bowling Green, KentuckyPublic
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Bowling Green, KentuckyPublic2.66666666676
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Bowling Green, KentuckyPublic3.02
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Clarksville, TennesseeSemi-Private1.45502645565
See Also
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