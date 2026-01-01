Lusby Golf Guide
Lusby Golf Courses
Golf Courses Near Lusby
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Patuxent River, MarylandMilitary3.56
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Leonardtown, MarylandSemi-Private4.047619047619
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Cambridge, MarylandSemi-Private3.576923076926
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Mechanicsville, MarylandPublic/Municipal3.9865546218129
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Owings, MarylandPublic1.85714285717
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Owings, MarylandPublic1.85714285717
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Cambridge, MarylandResort/Public4.312407096617
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Issue, MarylandSemi-Private3.5173262321366
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Easton, MarylandPrivate5.01
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White Plains, MarylandPublic/Municipal3.405405405437
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