Acushnet Golf Guide
Acushnet Golf Courses
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Acushnet, MassachusettsPublic4.6273422263729
Golf Courses Near Acushnet
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Rochester, MassachusettsPublic4.02
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Mattapoisett, MassachusettsPrivate3.510
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New Bedford, MassachusettsPublic/Municipal4.514285714321
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Mattapoisett, MassachusettsPrivate/Community5.01
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North Dartmouth, MassachusettsPrivate4.33333333333
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Marion, MassachusettsPublic4.555183666696
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North Dartmouth, MassachusettsSemi-Private4.3988095238168
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Lakeville, MassachusettsPublic3.80392156866
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Marion, MassachusettsPrivate4.01
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South Dartmouth, MassachusettsPrivate0.00
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