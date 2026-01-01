New Bedford Golf Guide
New Bedford Golf Courses
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New Bedford, MassachusettsPublic/Municipal4.514285714321
Golf Courses Near New Bedford
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North Dartmouth, MassachusettsPrivate4.33333333333
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North Dartmouth, MassachusettsSemi-Private4.3988095238168
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Acushnet, MassachusettsPublic4.6273422263729
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South Dartmouth, MassachusettsPrivate0.00
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Mattapoisett, MassachusettsPrivate3.510
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Dartmouth, MassachusettsPrivate/Community0.00
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Mattapoisett, MassachusettsPrivate/Community5.01
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Rochester, MassachusettsPublic4.02
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Fall River, MassachusettsPrivate3.52
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Marion, MassachusettsPublic4.555183666696
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