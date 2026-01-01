East Freetown Golf Guide
Golf Courses Near East Freetown
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Lakeville, MassachusettsPublic3.80392156866
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Acushnet, MassachusettsPublic4.6273422263729
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Lakeville, MassachusettsPrivate5.01
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Lakeville, MassachusettsPublic2.3878047905504
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Rochester, MassachusettsPublic4.02
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Lakeville, MassachusettsPublic2.30303030325
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New Bedford, MassachusettsPublic/Municipal4.514285714321
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Fall River, MassachusettsPrivate3.52
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North Dartmouth, MassachusettsPrivate4.33333333333
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North Dartmouth, MassachusettsSemi-Private4.3988095238168
East Freetown Driving Ranges
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