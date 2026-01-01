Newton Golf Guide
Newton Golf Courses
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Newton, MassachusettsPrivate5.02
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Newton, MassachusettsPublic3.8503401361127
Golf Courses Near Newton
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Brookline, MassachusettsPrivate4.01
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Brookline, MassachusettsMunicipal1.551859099874
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Brookline, MassachusettsPrivate4.01
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West Newton, MassachusettsPrivate
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West Newton, MassachusettsPrivate
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Auburndale, MassachusettsPrivate
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Watertown, MassachusettsPrivate
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Needham, MassachusettsPrivate
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Cambridge, MassachusettsPublic/Municipal4.06
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Wellesley Hills, MassachusettsPrivate
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