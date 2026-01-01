Milan Golf Guide
Golf Courses Near Milan
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Ypsilanti, MichiganPublic3.790218048157
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Ypsilanti, MichiganPublic3.805882352925
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Ann Arbor, MichiganPublic4.21942959158
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Ypsilanti, MichiganResort4.5258343155678
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Ypsilanti, MichiganPublic4.4276767399435
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Saline, MichiganPublic3.102040816329
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Ann Arbor, MichiganSemi-Private4.752380952431
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Ann Arbor, MichiganPrivate4.83333333332
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Ann Arbor, MichiganPublic4.008403361360
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Ann Arbor, MichiganPublic/Municipal3.526315789538
Milan Driving Ranges
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