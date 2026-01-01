Saline Golf Guide
Saline Golf Courses
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Saline, MichiganPublic3.102040816329
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Saline, MichiganPublic4.4684095861150
Golf Courses Near Saline
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Ann Arbor, MichiganPrivate4.83333333332
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Ann Arbor, MichiganPublic4.21942959158
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Ann Arbor, MichiganPublic4.008403361360
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Ann Arbor, MichiganPrivate4.52
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Ann Arbor, MichiganSemi-Private4.752380952431
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Ann Arbor, MichiganPrivate0.00
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Ann Arbor, MichiganPrivate4.512
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Chelsea, MichiganPublic3.727272727355
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Tecumseh, MichiganPrivate0.00
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Ann Arbor, MichiganPublic/Municipal3.526315789538
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