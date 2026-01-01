Redford Golf Guide
Redford Golf Courses
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Redford, MichiganPublic/Municipal4.04
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Redford, MichiganPrivate5.03
Golf Courses Near Redford
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Detroit, MichiganPublic/Municipal4.3481635698317
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Southfield, MichiganPublic4.166666666736
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Southfield, MichiganPrivate5.02
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Dearborn Heights, MichiganPublic/Municipal3.721518987379
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Dearborn Heights, MichiganPublic/Municipal3.8154566932177
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Livonia, MichiganPublic3.7545574987271
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Livonia, MichiganPublic4.2812134444305
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Southfield, MichiganPublic/Municipal4.1807177671491
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Dearborn, MichiganPrivate5.02
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Livonia, MichiganPublic4.4081593589287
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