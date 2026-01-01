Farmington Golf Guide
Farmington Golf Courses
Golf Courses Near Farmington
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Escalon, CaliforniaPublic1.891456582638
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Modesto, CaliforniaPrivate
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Manteca, CaliforniaPublic2.25
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Modesto, CaliforniaPrivate
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Modesto, CaliforniaPrivate
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Ripon, CaliforniaPrivate0.00
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Oakdale, CaliforniaPrivate4.02
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Stockton, CaliforniaPrivate4.01
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Manteca, CaliforniaPublic/Municipal4.7163412127140
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Lodi, CaliforniaPublic3.615942029138
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