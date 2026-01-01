New Carlisle Golf Guide
New Carlisle Golf Courses
Golf Courses Near New Carlisle
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Rolling Prairie, IndianaPublic0.00
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South Bend, IndianaMunicipal4.4971361494374
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South Bend, IndianaPrivate5.01
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South Bend, IndianaPrivate0.00
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South Bend, IndianaPublic4.2019018134184
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Walkerton, IndianaPublic3.01
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La Porte, IndianaPublic3.66666666676
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La Porte, IndianaPublic/Municipal4.4638439991323
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Buchanan, MichiganPublic3.54
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Lakeside, MichiganPrivate5.01
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