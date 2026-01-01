Northport Golf Guide
Northport Golf Courses
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Northport, MichiganSemi-Private4.52
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Northport, MichiganPrivate5.02
Golf Courses Near Northport
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Leland, MichiganPrivate4.52
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Atwood, MichiganPublic3.832533013270
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Suttons Bay, MichiganPublic4.606060606133
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Kewadin, MichiganResort4.293692985288
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Kewadin, MichiganResort4.393825306779
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Cedar, MichiganResort4.03
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Elk Rapids, MichiganSemi-Private1.58333333333
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Cedar, MichiganResort4.7728356097165
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Charlevoix, MichiganSemi-Private4.71428571437
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East Jordan, MichiganPublic3.52
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