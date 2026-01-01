Charlevoix Golf Guide
Charlevoix Golf Courses
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Charlevoix, MichiganSemi-Private4.71428571437
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Charlevoix, MichiganSemi-Private4.3333707529160
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Charlevoix, MichiganPublic3.52
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Charlevoix, MichiganPublic3.8089931807231
Golf Courses Near Charlevoix
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East Jordan, MichiganPublic4.03
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Bay Harbor, MichiganResort
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Bay Harbor, MichiganResort
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Bay Harbor, MichiganResort
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Petoskey, MichiganPublic4.750257997977
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Atwood, MichiganPublic3.832533013270
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East Jordan, MichiganPublic3.52
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Petoskey, MichiganPrivate5.01
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Harbor Springs, MichiganSemi-Private/Resort4.02
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Harbor Springs, MichiganPrivate1.06
Charlevoix Golf Resorts
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Charlevoix, MichiganThe Cottages at Dunmaglas reside in two buildings lining the 18th green near the range. These eight spacious three-room condos feature two bedrooms with full baths and individual balconies separated by a kitchen, living room, third full bath and laundry. Separate front entrances to each room offer ease of access and privacy. The 6,897-yard course…
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