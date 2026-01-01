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Charlevoix Golf Guide

Charlevoix Golf Courses

Golf Courses Near Charlevoix

Charlevoix Golf Resorts

  • Dunmaglas GC
    Cottages at Dunmaglas
    Charlevoix, Michigan
    The Cottages at Dunmaglas reside in two buildings lining the 18th green near the range. These eight spacious three-room condos feature two bedrooms with full baths and individual balconies separated by a kitchen, living room, third full bath and laundry. Separate front entrances to each room offer ease of access and privacy. The 6,897-yard course…

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