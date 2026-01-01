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Kewadin Golf Guide

Kewadin Golf Courses

Golf Courses Near Kewadin

Kewadin Golf Resorts

  • A-Ga-Ming Golf Resort - Torch course - views
    A-Ga-Ming Golf Resort
    Kewadin, Michigan
    The A-Ga-Ming Golf Resort (pronounced Ah-Ga-Ming) in tiny Kewadin north of Traverse City has blossomed into one of Michigan's largest and most impressive golf resorts. Its original Torch course overlooks the popular Torch Lake, redesigned by major champion Chick Harbert in 1986. Since then, guest lodging, real estate developments and three courses…

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