Clare Golf Guide
Clare Golf Courses
Golf Courses Near Clare
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Farwell, MichiganPublic4.7975778547283
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Harrison, MichiganResort4.25
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Harrison, MichiganPublic3.33333333333
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Gladwin, MichiganPublic3.52
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Harrison, MichiganPublic4.5810232494290
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Mount Pleasant, MichiganPrivate0.00
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Mount Pleasant, MichiganPublic4.6154363706238
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Mount Pleasant, MichiganResort3.514
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Sears, MichiganPublic3.71428571432
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Mt Pleasant, MichiganPublic4.884453781536
Clare Driving Ranges
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