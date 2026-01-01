Kenyon Golf Guide
Kenyon Golf Courses
Golf Courses Near Kenyon
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Faribault, MinnesotaPublic0.00
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Faribault, MinnesotaPublic4.5022987879185
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Owatonna, MinnesotaPublic0.00
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Northfield, MinnesotaSemi-Private4.354166666748
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Zumbrota, MinnesotaPublic4.443442365568
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Cannon Falls, MinnesotaPublic4.2504159239248
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Cannon Falls, MinnesotaPublic4.2504159239248
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Faribault, MinnesotaSemi-Private4.368983957254
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Owatonna, MinnesotaPublic/Municipal4.382352941211
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Dodge Center, MinnesotaSemi-Private4.01
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