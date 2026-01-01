Zumbrota Golf Guide
Zumbrota Golf Courses
Golf Courses Near Zumbrota
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Pine Island, MinnesotaPublic4.357003760484
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Zumbro Falls, MinnesotaPublic5.01
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Kenyon, MinnesotaSemi-Private4.01
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Mantorville, MinnesotaSemi-Private4.01
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Rochester, MinnesotaPublic/Municipal0.00
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Byron, MinnesotaPrivate3.52
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Red Wing, MinnesotaSemi-Private4.3545474134190
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Cannon Falls, MinnesotaPublic4.2504159239248
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Cannon Falls, MinnesotaPublic4.2504159239248
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Cannon Falls, MinnesotaPublic4.336126148246
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