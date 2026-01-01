Excelsior Golf Guide
Golf Courses Near Excelsior
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Minnetonka Beach, MinnesotaPrivate/Resort0.00
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Chaska, MinnesotaPublic4.254
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Chaska, MinnesotaPrivate4.83333333336
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Victoria, MinnesotaPublic1.563492063543
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Chaska, MinnesotaPublic/Municipal4.736842105319
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Orono, MinnesotaPublic4.052631578919
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Chaska, MinnesotaPublic3.9670868347194
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Eden Prairie, MinnesotaPrivate5.01
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Wayzata, MinnesotaPrivate5.02
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Chanhassen, MinnesotaPublic0.00
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