Victoria Golf Guide
Victoria Golf Courses
Golf Courses Near Victoria
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Chaska, MinnesotaPublic/Municipal4.736842105319
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Chaska, MinnesotaPublic4.254
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Chaska, MinnesotaPrivate4.83333333336
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Waconia, MinnesotaSemi-Private4.466666666715
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Chaska, MinnesotaPublic3.9670868347194
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Chaska, MinnesotaSemi-Private4.101449275469
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Chanhassen, MinnesotaPublic0.00
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Minnetonka Beach, MinnesotaPrivate/Resort0.00
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Eden Prairie, MinnesotaPrivate5.01
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Minnetrista, MinnesotaPrivate5.03
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