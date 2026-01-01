Hopkins Golf Guide
Hopkins Golf Courses
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Hopkins, MinnesotaPublic4.012422360224
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Hopkins, MinnesotaPrivate0.00
Golf Courses Near Hopkins
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Edina, MinnesotaPrivate5.01
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Minneapolis, MinnesotaPrivate4.52
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Edina, MinnesotaPrivate0.00
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Golden Valley, MinnesotaPublic3.85
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Minneapolis, MinnesotaPrivate5.01
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Golden Valley, MinnesotaPublic3.85
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Edina, MinnesotaPublic/Municipal3.416666666712
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Edina, MinnesotaPublic/Municipal3.416666666712
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Golden Valley, MinnesotaPrivate4.33333333333
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Minnetonka, MinnesotaPublic/Municipal4.01
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