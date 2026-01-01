New Hope Golf Guide
New Hope Golf Courses
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New Hope, MinnesotaPublic/Municipal4.2655654481125
Golf Courses Near New Hope
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Plymouth, MinnesotaMunicipal1.03
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Brooklyn Center, MinnesotaPublic4.091347600472
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Brooklyn Park, MinnesotaPublic3.899732620351
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Brooklyn Park, MinnesotaPublic4.615384615413
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Golden Valley, MinnesotaPrivate4.33333333333
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Golden Valley, MinnesotaPublic3.85
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Golden Valley, MinnesotaMunicipal3.454545454511
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Golden Valley, MinnesotaMunicipal4.02
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Golden Valley, MinnesotaPublic3.85
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Minneapolis, MinnesotaPrivate4.52
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