Golden Valley Golf Guide
Golden Valley Golf Courses
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Golden Valley, MinnesotaPublic3.85
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Golden Valley, MinnesotaPublic3.85
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Golden Valley, MinnesotaPrivate4.33333333333
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Golden Valley, MinnesotaMunicipal3.454545454511
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Golden Valley, MinnesotaMunicipal4.02
Golf Courses Near Golden Valley
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Minneapolis, MinnesotaPrivate4.52
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Minneapolis, MinnesotaPrivate5.01
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Hopkins, MinnesotaPrivate0.00
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Hopkins, MinnesotaPublic4.012422360224
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Edina, MinnesotaPrivate5.01
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New Hope, MinnesotaPublic/Municipal4.2655654481125
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Brooklyn Center, MinnesotaPublic4.091347600472
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Edina, MinnesotaPrivate0.00
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Plymouth, MinnesotaMunicipal1.03
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Minneapolis, MinnesotaPublic3.3758
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